I migliori Vermentino di Gallura in 6 etichette al di sotto di 20 euro secondo il Gambero Rosso

(Di martedì 12 marzo 2024) La Sardegna del vino gode di ottima salute, i vini sono buoni, buonissimi, i Tre Bicchieri non mancano, così come non mancano i (tanti) vini arrivati in degustazione finale e bianchi e rossi da Due Bicchieri che molto spesso sono le grandi bottiglie del bere quotidiano. Record assoluto per leche salgono sul gradino più alto del podio, ben 17, a fotografare la salubrità di una regione particolare, variegata e sfaccettata che può godere di vini che nascono a due passi dal mare, così come di bottiglie frutto di una viticoltura di montagna, con vigne dislocate oltre i 700 metri. Una diversità che si somma anche alle tante varietà tradizionali. Qui ci concentriamo sulla, che è da considerarsi la zona classica del. Comprende un’area abbastanza vasta, che sconfina nella parte alta della provincia di Nuoro, sulla ...

I migliori Morellino di Scansano in 10 etichette secondo il Gambero Rosso: Tra i vini della Toscana che hanno ottenuto i Tre Bicchieri o i Due Bicchieri Rossi, essendo arrivati in finale durante le degustazioni per la guida Vini d'Italia 2024 del Gambero Rosso, 10 sono Morel ...gamberorosso

Bianchi e prodotti da donne. Ecco due Vini Rari del centro Italia dal grande carattere: In questa puntata di Vini Rari l'abilità femminile nel creare due etichette di grande carattere e il comune denominatore di vini affascinanti ...gamberorosso

Premi in Germania e Giappone per i vini di Santa Maria La Palma: Arrivano nuovi riconoscimenti internazionali per la Cantina Santa Maria La Palma di Alghero. I vini della storica cantina sono stati premiati in tre diverse competizioni enologiche tra Germania e Giap ...ansa