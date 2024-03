I medici scoprono oggetto assurdo nel retto | tentato di operarlo ma il paziente si rifiuta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Si è presentato la scorsa notte all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in preda ad un disturbo intestinale, lamentando dolori circoscritti in una precisa zona del corpo, senza però entrare nello specifico del problema e nel merito di cosa fosse successo. Quello che era accaduto gli operatori sanitari lo hanno scoperto dopo l'esame radiologico. Incastrato neldell'uomo c'era un contenitore, in particolare un tubo di gel lubrificante. Il contenitore era incastrato di poco sopra ale l'unica cosa possibile secondo i, sarebbe stata quella di sottoporre l'uomo ad un intervento chirurgico. Ma quando l'uomo ha capito che sarebbe finito sotto i ferri, ha preferito abbandonare l'ospedale e ...