I due torrenti allagano strade e campi

(Di martedì 12 marzo 2024) A Limbiate, nella zona dell’ex Greenland, ai confini con i comuni di Cesate e Solaro, la situazione è tornata lentamente alla normalità nella giornata di ieri, dopo che domenica pomeriggio era scattata l’emergenza per l’esondazione deiLombra e Cisnara. La pioggia incessante che si è abbattuta sulla zona da sabato mattina fino alla notte tra domenica e lunedì ha fatto uscire dall’alveo entrambi iche attraversano da nord a sud una fetta di Parco delle Groane. La fuoriuscita si è verificata nei pressi delle piscine Al Gabbiano, in località Città Satellite di Limbiate. Si tratta di una zona boschiva, attraversata daasfaltate che conducono all’ex parco giochi dismesso, ma anche al micro quartiere residenziale che si trova nelle vicinanze. Notevoli i disagi per i residenti, che si sono trovati per alcune ore ...