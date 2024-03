I costumi da Oscar di Povere Creature! rilanciano le maniche a sbuffo

(Di martedì 12 marzo 2024) Grandi, enormi, esagerate. Lestanno vivendo un ritrovato momento di gloria. Merito soprattutto deidi Emma Stone in!, premiati con l’: lasta Holly Waddington ha esagerato la silhouette vittoriana con spalle iperboliche, fantasiose e futuriste. Impossibili da dimenticare. E infatti, stando alle passerelle, ce ne ricorderemo ancora a lungo. Che sianoa palloncino, a gigot o a mongolfiera, le puff sleeves tornano protagoniste delle tendenze della primavera 2024. La lunga storia dellePiù che nelle riviste di moda, l’origine delle ...

Wes Anderson ha vinto il suo primo Oscar con “ La meravigliosa storia di Henry Sugar”: Con il primo mediometraggio Wes Anderson ha vinto il suo primo Oscar: “ La meravigliosa storia di Henry Sugar” ...sentireascoltare

John Cena ha fatto sudare freddo i produttori degli Oscar, nascita di uno sketch già cult: Incaricato di presentare l'Oscar ai migliori costumi, Cena si è presentato davanti alla platea seminudo, tra le risate e la complicità di Jimmy Kimmel. La star di Peacemaker era praticamente senza ...cinema.everyeye

Povere creature: dove vedere in tv e in streaming il film con Emma Stone: Ecco tutto quello che dovete sapere sull'uscita in streaming di Povere creature, nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone.cinema.everyeye