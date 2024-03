I cent’anni del Ducato | due annulli postali | un film e una medaglia

(Adnkronos) – “Il ruolo delle fondazioni è fondamentale per avanzare nel campo della ricerca. La maggior parte del finanziamento in ricerca deriva dal governo, soprattutto negli Stati Uniti, sotto ... (periodicodaily)

Il candidato del centrosinistra più il M5S: «La sanità abruzzese è in condizioni drammatiche, siamo terzultimi in Italia per qualità dei servizi. Se sarò eletto il mio primo atto sarà il ritiro ... (corriere)

Sopracciglia: per filo e per segno: È un attimo «rovinare» le sopracciglia per fretta o per seguire le mode. Il risultato è un viaggio senza ritorno che altera l’architettura del viso. Trovare le mani giuste a cui affidarsi è un’impresa ...vanityfair

Subbiano, il sindaco Ilaria Mattesini: "Nessun terremoto politico nel nostro Comune": “Nessun terremoto politico nel Comune di Subbiano! La vicenda delle dimissioni dell’assessoreesterno Dominga Guerri e del Presidente del Consiglio Comunale Luca ...www3.saturnonotizie

Belinelli infinito: a 38 anni tira sempre meglio e accende la Virtus: La Virtus era in vantaggio di 5 punti all’inizio del secondo quarto. Nel giro di 35 secondi Milano si è trovata a -16. Nel frattempo, Marco Belinelli ha segnato due volte da tre punti. Quindi in difes ...gazzetta