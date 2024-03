I casi e le polemiche | Pentimenti di facciata per ottenere sconti

(Di martedì 12 marzo 2024) Tra i primi ail via libera a percorsi di giustizia riparativa regolati dalla riforma Cartabia c’è Davide Fontana, il bancario che l’11 gennaio 2022 uccise l’ex fidanzata Carlol Maltesi nella sua abitazione a Rescaldina, nel Milanese, colpendola con 13 martellate alla testa e poi sgozzandola. Condannato all’ergastolo, si è detto "fermamente deciso a voler riparare per quanto possibile alle sue azioni". Un percorso sul quale, hanno spiegato i suoi difensori, "si sta avviando la fase della fattibilità concreta", dopo che i giudici avevano dato il via libera all’invio della richiesta di ammissione ad uno dei centri previsti dalla legge, senza comportare alcun premio o sconto per il condannato. I familiari della vittima, però, hanno sempre manifestato una ferma opposizione a qualsiasi ipotesi di incontro o dialogo con l’uomo, mediato da uno specialista. Si sono ...

Verso il voto con polemica. Romeo ’striglia’ il Pd: "Silenzio sul caso Canzio": L’assessore di Rifondazione si defila dalla campagna elettorale del centrosinistra "Nessuna presa di posizione su quanto accaduto al vicesindaco di Levanto".lanazione

polemiche alle elezioni regionali in Abruzzo: foto in cabina elettorale e fake news sulle schede precompilate: polemiche alle elezioni regionali in Abruzzo per un caso di fake news e uno di foto in cabina elettorale alla scheda ...notizie.virgilio

Il caso Vannacci: tra polemiche e vendette all’interno delle forze armate: Un’analisi approfondita sul caso di Roberto Vannacci ... le sue controversie e le polemiche, soprattutto riguardo la vicenda dell’uranio impoverito in Iraq. Nonostante ciò, il generale ha venduto ...newsmondo