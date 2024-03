I Carabinieri restituiscono al Comune di Martina un antico manoscritto sequestrato durante un’ampia attività di indagine

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 12 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoQuesta mattina idel Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno restituito aldiunrisalente al periodo compreso fra fine Ottocento e inizio Novecento in esecuzione del provvedimento di dissequestro e restituzione dell’autorità giudiziaria. Il documento di rilevante valore storico e archivistico è stato recuperato enell’ambito diditesa a contrastare il fenomeno della ricettazione dei beni culturali e storici. Era in possesso, non legittimo hanno accertato i militari, di un collezionista insieme ad altri beni stati sequestrati. Di proprietà deldiin quanto parte dell’Archivio ...