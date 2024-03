I candidati? Attraverso l' ascolto della società | dopo il ko | la supercazzola della Schlein

(Di martedì 12 marzo 2024) Ellyinsiste con la sua idea del campo largo. Nonostante la sconfitta del candidato del centrosinistra (sostenuto da Pd, M5s, Azione, Italia viva, Verdi-sinistra), dice la segretaria dem in una intervista a La Repubblica: "Io non demordo, l'alleanza fra tutte le forze d'opposizione è un percorso avviato, sono sicura che ce la faremo". Perché al di là del risultato elettorale in Abruzzo, "c'è una gran bella notizia", osserva la: "In Europa è stato raggiunto l'accordo sui diritti dei lavoratori delle piattaforme, che è una battaglianostra famiglia socialista e di Nicolas Schmit, il commissario al Lavoro che è anche il candidato del Pse alla guidaCommissione Ue". "Sono sempre stata convinta che ai cittadini - a qualunque latitudine - interessino le ...

Elezioni 2024: tutti i numeri della macchina elettorale: Una squadra di 30 persone tra Giunta e Consiglio, ha lavorato per garantire il corretto andamento della macchina elettorale ...laquilablog

Concorso scuola Sicilia 2024, prova scritta, domande, date, sedi, quiz, voti per accedere all’orale: Il risultato è immediato e serve almeno un punteggio di 70/100 per accedere all’orale. Per la materna i candidati sono stati 69.117; i posti a bando 15.340. Ciascun candidato ha avuto la possibilità ...blogsicilia

Intesa Sanpaolo avvia il primo programma internazionale per assumere neolaureati: In linea con le iniziative del Gruppo Intesa Sanpaolo, la Divisione IMI CIB avvia così un percorso che seleziona i migliori talenti per inserirli in un circuito di esperienze in Italia e all'estero pe ...ilsole24ore