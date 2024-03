I broccoli associati a prevenzione e cura dell’ictus | perché mangiarli potrebbe proteggerci

(Di martedì 12 marzo 2024) Un nuovo studio ha dimostrato che una sostanza presente neie in altre crucifere, il sulforafano, è in grado di legarsi alle piastrine e migliorare l'efficacia dei farmaci anticoagulanti. Secondo gli espertiprevenire e persinore l'ictus ischemico.

Diabete, alimenti che regolano la glicemia: cosa mangiare: ... verdure a foglia verde, cipolle, cetrioli, funghi, cavolfiori, peperoni, bok choy, broccoli, ...grassi buoni Generalmente si tende a credere che i grassi facciano sempre male e vengono associati a ...

I 10 alimenti che abbassano la pressione: Le verdure a foglia verdi come spinaci e lattuga, i broccoli il cavolo, la soia e i ceci. Aglio Non ... A questi, per rafforzarne l'effetto, andrebbero sempre associati cereali integrali, inesauribile ...