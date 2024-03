Houthi a Italia | state coi nostri nemici

(Di martedì 12 marzo 2024) 13.25 "L'abbattimento didroni da parte della Marina militarena costituisce una nuova conferma che l'si è voluta schierare a fianco deie a difesa di Israele". Così un funzionario del Dipartimento Media degli, che controllano parte dello Yemen, dopo che la navena Duilio ha colpito e distrutto in Mar Rosso due droni, nell'ambito della missione Ue Aspides. "L'per il momento non è un nostro obiettivo diretto", ha concluso.

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 12 marzo, in diretta. Le possibilità del Primo ministro israeliano di rimanere alla guida del Paese «sono a rischio, alla luce della crescente ...

