Hockey Monza in sospeso tra la Coppa e la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) La sfida ha un suo prestigio, ma l’Roller ClubTeamServiceCar ne avrebbe fatto volentieri a meno. Come dire che il quintetto monzese, venerdì sera impegnato nel confronto diWse con il Gamma Innovation Sarzana (ore 20.45, PalaBiassono), in questo momento è concentrato nella rincorsa alla. La compagine spezzina, vittoriosa nell’andata dei quarti per 8 a 1, è nettamente favorita per il passaggio alle finali a quattro. La partita difarà da preludio al posticipo di campionato: in questo casoe Sarzana si affronteranno, ma in Liguria, mercoledì 20 marzo. La formazione allenata da Tommaso Colamaria cercherà di spezzare la serie di sei sconfitte consecutive. L’ultimo lampo vittorioso di Galimberti e compagni risale al 27 gennaio: poi, dopo ...