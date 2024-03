Ho battuto il mio mito Luca Nardi | il baby talento che ha eliminato Djokovic

Luca Nardi, da giovane talento a top 100: il nuovo volto del tennis italiano: Luca Nardi è un giovane tennista di talento con uno stile di gioco classico e colpi eleganti. Sebbene in passato fosse considerato fisicamente leggero, ha lavorato sulla sua massa muscolare ...ilgazzettino

Da Chung al tabù Vesely, i peggiori ko di Nole. Che si arrende: "Non so se ci sarò a Miami": Negli anni in pochi hanno sorpreso Djokovic, e nessuno oltre la top 100 ci era riuscito in un Masters 1000 prima di Nardi. Nole col morale a terra: "Sono molto deluso" ...gazzetta

Luca Nardi batte in 3 set Djokovic a Indian Wells! L'italiano era il numero 123 al mondo: "Ho battuto il mio idolo": Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro. Penso sia stato un miracolo, perché sono un ragazzo di 20 anni, fuori dai primi cento al mondo, che è riuscito a battere Novak, il mio idolo. È ...globalist