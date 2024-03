Highlights Paolini-Potapova 5-7 6-0 3-6 | ottavi Indian Wells 2024 VIDEO

Jasmine Paolini vince contro Anna Kalinskaya in tre set (6-3, 3-6, 6-4) e accede agli ottavi di finale di Indian Wells . L’italiana gestisce un importante momento di difficoltà, riuscendo a ... (sportface)

Proprio come in occasione del match di primo turno contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, Jasmine Paolini si è ritrovata anche quest’oggi in svantaggio di un set e di un break con la russa Anna ... (oasport)