Ha un debito | picchiato e derubato

(Di martedì 12 marzo 2024) Rapina un 25enne del cellulare per farsi saldare un vecchio. È accaduto la settimana scorsa, nel parco di via Ragusa, al Piano. Il rapinatore, poi identificato e denunciato, è un 30enne, bengalese. Con la scusa di vedere il telefonino nuovo che la vittima, 25 anni, suo connazionale, aveva acquistato, non glielo ha voluto più ridare. Tra i due era nata una colluttazione finita con il 25enne che era stato spinto a terra, colpito al viso ed era rimasto ferito. Il 30enne gli avrebbe portato via anche 500 euro che aveva in tasca. Il 25enne era stato soccorso da una ambulanza e portato in ospedale per le ferite riportate ma non era grave. All’arrivo dei poliziotti, al parco c’era ancora il rapinatore che ha sostenuto che aveva preso il cellulare come pegno di unche la vittima non gli aveva pagato, denaro prestato cinque mesi prima e non ancora ...