Guida alla Certificazione Unica 2024 per datori di lavoro | lavoratori e pensionati

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 12 marzo 2024) Laè in scadenza il 18 marzo. A cosa serve, chi sono i soggetti obbligati all’invio e chi deve riceverla? Le istruzioni perdidipendenti, autonomi eLa, il modello CU, deve essere trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate e consegnato al percipiente entro