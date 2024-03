Guerra ultime notizie Medici picchiati a Gaza | Cameron denuncia immagini shock Usa verso nuovo pacchetto di aiuti a Kiev da 400 milioni

Ecco la Guerra non è mai una soluzione ma una sconfitta: La Guerra in Ucraina si protrae ancora. Gli Stati Europei valutano come supportare ulteriormente il Presidente Zelensky, che dopo la fallita controffensiva, arretra sia sul campo che come indice di ...infooggi

Nato, truppe mimetizzate nel ghiaccio in Norvegia per la più grande esercitazione dopo la Guerra fredda: “Nordic Response 24” è la più grande esercitazione Nato dopo la Guerra fredda. Incrociatori e navi di diversi stati stanno completando gli addestramenti ...ilmessaggero

Guerra in Siria. Card. Zenari (nunzio): “La crisi siriana non si risolve con le elemosine. Serve soluzione politica che è stata dimenticata”: Il 15 marzo la Siria entra nel 14° anno di Guerra. Il nunzio apostolico, card. Mario Zenari, fa il punto della situazione e al Sir ribadisce la necessità di una soluzione politica che, denuncia, "è st ...difesapopolo