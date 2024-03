Guerra ultime notizie Intelligence Usa | «Netanyahu è in crisi di consensi» Biden | «Nuove truppe Usa in Polonia? Non servono»

Il presidente Usa ha detto che il primo minostro israeliano sta commettendo un “grande errore” non facendo abbastanza per proteggere i civili. In Portogallo il voto anticipato è stato convocato dopo ... (ilsole24ore)

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 11 marzo Per il presidente americano “l’invasione di Rafah è una linea rossa” per Netanyahu. Partita dalla Virginia la nave americana che ... (tpi)

Guerra, ultime notizie. Mosca, «abbattuto un drone vicino a San Pietroburgo». Nave Usa verso Gaza per costruire il molo per gli aiuti: Il presidente Usa ha detto che il primo minostro israeliano sta commettendo un “grande errore” non facendo abbastanza per proteggere i civili. In Portogallo il voto anticipato è stato convocato dopo c ...ilsole24ore

Rete Pace Disarmo: “Il Papa ha detto la verità. Non esiste soluzione militare alla Guerra in Ucraina”: Francesco Vignarca: "Papa Francesco ha smascherato l'ipocrisia occidentale: mentre tutti aderiscono alla banalità della Guerra, Bergoglio dice che ...fanpage

Guerra in Ucraina, “preparazione per un attacco nucleare”. Le ultime rivelazioni sui piani segreti Usa: Alla fine del 2022, gli Stati Uniti hanno iniziato a «prepararsi rigorosamente» per un potenziale attacco russo all’Ucraina con ...iltempo