Guerra in Ucraina | i Report delle intelligence internazionali - ESCLUSIVA

Inchiesta del Guardian svela attività controverse dell'organizzazione in violazione principi Cicr ombre sulla Croce rossa russa (Rrc). Secondo un'inchiesta del Guardian farebbe propaganda per il ... (sbircialanotizia)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 12 marzo, in diretta. Spia Ucraina tenta di uccidere i comandanti con il veleno (corriere)

Chi vuole la Guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: “È indubbio che viviamo un periodo di turbolenza. Le guerre, l'Ucraina, la vicenda mediorientale, il progrom di Hamas, l’ingresso di Israele in Gaza e altre situazioni che si vanno sempre più ...agenziaradicale

Bandiera bianca in Ucraina Casini: “Da cattolico rifletto sulle parole del Papa e mi inchino, da politico difendo Kiev”: Il senatore commenta le parole del Pontefice sul conflitto in un’intervista all’Huffington Post. Quando dice che negoziare è un dovere “Parla a tutti, senza esclusioni” ...quotidiano

Ecco la Guerra non è mai una soluzione ma una sconfitta: La Guerra in Ucraina si protrae ancora. Gli Stati Europei valutano come supportare ulteriormente il Presidente Zelensky, che dopo la fallita controffensiva, arretra sia sul campo che come indice di gr ...infooggi