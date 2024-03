Guerra in Ucraina | i partigiani russi filo-ucraini «attaccano regioni di confine»

(Di martedì 12 marzo 2024)sono entrati nei territori dellerusse di Belgorod e Kursk. Lo hanno annunciato gli stessi gruppi sulle loro pagine Telegram, come riportano i media di Kiev. I miliziani «hanno tentato di sfondare con camioncini e con l’appoggio di mortai e colpi di artiglieria nella regione di Belgorod», riporta Rbc-. I«hanno preso il controllo della città di Lozova Rudka e sono in corso combattimenti a Tyotkino, nella regione di Kursk», scrive Ukrainska Pravda. Anche i residenti dell’Oblast’ di Kursk hanno segnalato scontri a fuoco. Notizia, questa, confermata dal governatore Roman Starovoit, secondo cui l’sta attualmente bombardando nel distretto di Glushkiv. Mentre il portavoce dell’intelligence ...

