Guarda caso | Kate | la foto con William non spegne i sospetti di Caprarica

(Di martedì 12 marzo 2024) La famiglia reale è finita nel bel mezzo di una bufera mediatica. Lamanipolata diMiddleton ha scatenato i tabloid che, dopo le scuse della principessa, hanno alimentato i rumors parlando di un crollo di fiducia e di consensi. A L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità condotto da David Parenzo, è intervenuto l'esperto Antonio. Ieri, quando tutto il mondo parlava dello scatto ritoccato, ne è spuntato uno nuovo con. La futura regina, però, è stata immortalata quasi di spalle. Dettaglio, questo, che non convince fino in fondo. "Anche qui non vediamo, ma solamente la sua nuca", ha detto il giornalista con voce perentoria. "Vi faccio presente che questaè stata scattata ieri da duegrafi freelance che, ...

Zuppa di Porro. Politici spiati interessa solo giornali di cdx e il domnai, per gli altri non si tratterebbe di un grande scandalo.Ancora sul drone abbattuto dalla Duilio, parla il comnandante, ... (nicolaporro)

Fugatti: da Fondi coesione un centinaio mln per Guardare al futuro: Trento, 12 mar. (askanews) – “Sono risorse che portiamo su capitoli di bilancio importanti, con investimenti che Guardano al futuro: parliamo di circa un centinaio di milioni che portiamo su tematiche ...askanews

Dal bonus 850 euro alle cure a casa, ecco i dettagli del piano per gli anziani: La prestazione universale mette insieme - per un totale di circa 1.350 euro mensili- l’indennità di accompagnamento e la new entry ‘assegno di cura’: 850 euro al mese assegnati “flat” e in via sperime ...ilsole24ore

L'Empoli Guarda in casa Pomezia: in prova il portiere Valerio Perrotta: Gli occhi del club toscano finiscono sull'estremo difensore rossoblù classe 2008 che in questi giorni sta sostenendo un provino con gli azzurri ...gazzettaregionale