GTA 6 | il Trailer 2 è in arrivo a breve? Rockstar Games aggiorna il sito ufficiale

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 12 marzo 2024)ha effettuato proprio in queste ore delle modifiche alla sezione video deldi GTA 6, alimentando di conseguenza la speranza dei fan che sia inil2 del gioco. Come segnalato prontamente dall’account Twitter “GTA 6 Countdown”, nato con l’obiettivo di mettere in evidenza tutte le novità riguardanti il sesto ed attesissimo capitolo di Grand Theft Auto, nel corso di questa giornata il team di sviluppo americano ha deciso di effettuare unmento aldella serie, apportando in particolar modo dei cambiamenti alla sezione video dell’ultimo titolo. Addentrandoci nello specifico della questore, la sezione video di GTA 6 in questione vedeva presente in ...