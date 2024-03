Gruppo Caltagirone | utile netto +17 | 8% | dividendo 0 | 25 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilha chiuso il 2023 con un risultatopari a 261,6 milioni diin aumento del 20,3% rispetto al precedente esercizio (217,4 milioni di). Il risultato di competenza delè stato pari a 131,1 milioni, in aumento del 17,8% rispetto al 2022 (111,3 milioni). Lo si legge in un comunicato. Il Cda ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di unpari a 0,25che sarà posto in pagamento il 22 maggio 2024. I ricavi operativi si sono attestati a 1,99 miliardi di, in linea con l'esercizio precedente.