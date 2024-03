Grimaldi | per Mar Rosso costi polizze +400mila euro a nave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) La crisi del Marsta causando pesanti extra-alle compagnie di trasporto marittimo, "che solo per l'aumento delleassicurative incide per 400milaper singolo passaggio di unamedia". Lo ha sottolineato oggi a Verona, in apertura della fiera LetExpo, il presidente di Alis, Guido. I soli scambi Italia-Cina, ha ricordato, corrispondono a 154 miliardi di, ovvero il 40% del totale dell'import-export che passa per il canale di Suez.. "La scelta di circumnavigare l'Africa, giungendo allo stretto di Gibilterra e quindi lontani dai porti italiani - ha spiegato- si sta traducendo in: aumento dei giorni di navigazione, almeno tra i 10 ed i 15 , ed un aumento dei noli marittimi contenitori del 200% rispetto al ...