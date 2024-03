Greta | che fine hai fatto? Armando Milani | guru della grafica mondiale | le scrive una lettera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Da quandoThunberg, la bambina con le treccine che è diventata più famosa di Pippi Calzelunghe, si è diplomata, ha perso la voce. Da quando ha preso parte al suo ultimo sciopero contro i cambiamenti climatici, metà giugno 2023, è praticamente scomparsa. “Oggi mi sono diplomata e dunque non potrò più scioperare a scuola”, aveva scritto su Twitter. Eppure ne aveva fatte di settimane di sciopero, per l’esattezza 251. Tracciando un bilancio delle azioni intraprese dai suoi coetanei,ha ricordato che “nel 2019 milioni di giovani non sono andati a scuola per protesta e hanno invaso le strade in più di 180 Paesi”. Oltre ai suoi scioperi per il clima, l’attivista attaccava regolarmente politici e governi per il loro “immobilismo” sulle questioni climatiche. Intende “passare il testimone ad altri” dopo il “tradimento senza precedenti” dei leader, ...