Grecia Colmenares “ruba” al GF | concorrenti furiosi | le reazioni post puntata

Grande Fratello: Beatrice Luzzi critica Grecia Colmenares che svaligia la Casa: Caos al Grande Fratello con Grecia Colmenares che svaligia la Casa. Beatrice Luzzi e gli altri inquilini non gradiscono il gesto.donnaglamour

Grande Fratello, la puntata dell’11 marzo: Rosy seconda finalista, Luzzi contro Anita: Grande Fratello 11 marzo. Nel corso della puntata, Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini hanno criticato il comportamento di Anita e Alessio.maridacaterini

Grecia Colmenares "saccheggia" la Casa in diretta. Beatrice Luzzi: «Un briciolo di eleganza»: Si avvicina sempre di più la finale del Grande Fratello, prevista per il 4 aprile. Mai così lunga come questa edizione, tanto da far trascorrere ai coinquilini veterani che hanno ...leggo