Gratteri | “Video social usati dalla camorra per assumere giovani”

Gratteri: “I giovani oggi utilizzano TikTok e Facebook per confezionare clip, ma anche mandare messaggi in codice alle altre cosche”: I social media sono diventati un terreno fertile per la camorra, che li usa per ostentare ricchezza, potere e attirare nuovi adepti, soprattutto tra i giovani.orizzontescuola

