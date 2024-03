Grandi novità per Belen | ha messo in stand-by l’amore e ha comprato casa | ecco le foto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 12 marzo 2024)Rodriguez ha deciso di ricominciare da zero per davvero: dopo anni passati in unache ha fatto da teatro a tante sventure amorose, la showgirl argentina ne ha comprata una nuova, dove presto si trasferirà con i suoi figli! Ad annunciare l’evento ci ha pensatostessa su Instagram: pubblicando unadel...