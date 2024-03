Grande Fratello | un’ex tronista dura contro Beatrice Luzzi | “Che vergogna!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 12 marzo 2024) Ieri sera, nel corso della quarantatreesima puntata delha espresso qualche perplessità sulla vicinanza tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. La ragazza ha archiviato definitivamente la storia d’amore con Edoardo Sanson, con il quale è stata legata per dieci prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Come sottolineato da Anita, la loro relazione era già in crisi tant’è che lei ha varcato la Porta Rossa professandosi single. Tuttavia, quando Edoardo le ha fatto visita, lei ha ammesso di considerarlo come il futuro padre dei suoi figli, lasciando così spazio ad eventuale ritorno. Poco dopo, però, ha manifestato interesse per Alessio, il quale ha ricambiato l’attrazione della coinquilina e da quel momento i due hanno iniziato a frequentarsi. Il legame sentimentale tra i due inquilini ...