Grande Fratello | Rosy é la seconda finalista | le reazioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 12 marzo 2024), tra Anita, Letizia,e Paolo il verdetto definitivo:é la, dopo Beatrice alluzzi questa sera in diretta il conduttore ha letto il verdetto del nuovo televoto eleggendo il secondodell’ottava edizione. Tra Anita, Paolo,e Letizia, il pubblico ha deciso la. A comunicare l’esito é direttamente il marito dello chef in collegamento.Chin commenta: “Ciao amore ti amore, mi manchi”. “Sono contentissimo, ti amo anch’io. Per il tuo percorso te lo sei meritata, brava, bravissima” commenta il marito.conclude: “Tengo duro, per ...