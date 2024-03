Grande Fratello | quarantatreesima puntata | Rosy Chin seconda finalista | la coppia Anita e Alessio al centro delle polemiche I nominati sono…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 12 marzo 2024) Alfonso Signorini ha aperto ladell’11 marzo 2024 del, ricordando al pubblico televisivo che il reality show è arrivato al traguardo pazzesco di sei mesi giusti di messa in onda. Infatti la primadel programma televisivo ha avuto luogo lo scorso 11 settembre 2023 e, quindi, si tratta precisamente di mezzo anno. Per festeggiare l’evento, i veterani della casa hanno organizzato una specie di cerimonia nella piscina della casa, ma a questo momento non ha partecipato Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese ha affermato che si è tenuto fuori da quest’evento perché: “Mi sembrava una setta, avevo paura di questo rito“. Ironizzando sulla lunghezza esagerata del programma televisivo, è stata mandata in onda una clip che mostrava Massimiliano Varrese mentre faceva diverse smorfie e parlava da ...