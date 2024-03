Grande Fratello | l’opinione di Tranquifranci sulla quarantatreesima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 12 marzo 2024) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladel, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nelle inedite vesti di opinionista. A commentarla oggi per noi c’è la nostra. Eccovi la sua opinione: Prima di iniziare a commentare questa robaccia trasmissione, vorrei svelarvi un piccolo retroscena di ciò che accade dietro le quinte del blog quando si tratta di scegliere il malcapitato il fortunello che scriveràsul. Avete presente quando siete a scuola, durante l’interrogazione della materia più inf*me e vi spalmate sotto il banco, nella speranza che il prof chiami qualche alunno più secchione-preparato-attento (in questo caso Ebuc, Anelante o Jen)? Ecco, ...