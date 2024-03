Grande Fratello | la sorella di Perla Vatiero definisce Alessio Falsone un “pagliaccio” | il faccia a faccia dopo la diretta

(Di martedì 12 marzo 2024) Ieri sera, durante la quarantatreesima puntata delè stato nuovamente al centro delle polemiche per via del gesto del piede sbattuto fatto con Sergio D’Ottavi in riferimento anelle scorse settimane. Un gesto che non è piaciuto alla ragazza, la quale – sebbene non abbia capito appieno a cosa i due si riferissero – durante la settimana ha espresso alcune perplessità circa la sincerità dinei suoi confronti, iniziando a nutrire dei dubbi in merito al loro rapporto di amicizia. Dallo studio anche Mirko Brunetti è voluto intervenire, facendo notare alla gieffina come sia troppo buona e ingenua e ricordandole che si tratta pur sempre di un gioco. Successivamente Alfonso ha mostrato al’intervista ...

Chi ha vinto la gara degli Ascolti tv tra Le indagini di Lolita Lobosco 3, serie tv con Luisa Ranieri in onda su Rai 1 e il Grande Fratello , reality condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale ... (fanpage)

GF notte: Alessio infuriato con Perla, Giuseppe in crisi per Beatrice: Dopo la puntata c'è stato un forte scontro tra Alessio e Perla. Nel frattempo Giuseppe, forse per paura di uscire, si apre su Beatrice.gossipetv

Stasera in tv, film e programmi di lunedì 11 marzo: Le indagini di Lolita Lobosco e Grande Fratello: I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Boss in incognito (Rai 2), Presa in diretta (Rai 3) e Quarta Repubblica (Rete 4) ...corriere

Anita Olivieri scarica il suo ex al Gf, chi è Edoardo Sanson Signorini: «Viene da una buonissima famiglia». Età, lavoro e Instagram: Anita Olivieri scarica il suo Edoardo in diretta per viversi alla luce del sole la sua storia con Alessio Falsone. In pochi le credono e ieri Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello..ilmessaggero