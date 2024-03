Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi geloso di Alessio Falsone | “Non sono sc*mo | si vede che…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 12 marzo 2024) Ieri sera, durante la quarantatreesima puntata del, si è parlato anche del rapporto tra Beatrice Luzzi e: dopo gli scontri degli ultimi mesi, infatti, i due gieffini sembrano aver ritrovano la loro vecchia intesa, sebbene Beatrice abbia voluto frenare su un loro possibile riavvicinamento sentimentale. L’attrice, infatti, ha spiegato di poter tornare sui suoi passi poiché in questi mesisuccesse troppe cose che l’hanno ferita e per questo non si sente pronta a ricominciare una relazione con il bidello calabrese. Nel corso della diretta si è parlato anche delle provocazioni rivolte da Beatrice ad, con lo scopo di smascherarlo e dimostrare che il suo interesse per Anita Olivieri è falso. Durante la clip la Luzzi ha ...