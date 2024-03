Grande Fratello | ecco gli ascolti della quarantatreesima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 12 marzo 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che vede la presenza in studio di Cesara Buonamici, nei panni di pianista e di Rebecca Staffelli, che si occupapostazione social. Nel corsodiretta, Grecia Colmenares – dopo la sua eliminazione di settimana scorsa – ha fatto ritorno nella Casa per un acceso scontro con Simona Tagli. Ampio spazio è stato dedicato poi al flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, che dopo la notte passata in suite si sono avvicinati sempre di più. La loro frequentazione però non ha convinto Beatrice Luzzi, che ha visto in questo avvicinamento di Anita una strategia per assicurarsi la finale. Proprio Beatrice in queste ultime settimane sembra essersi ...