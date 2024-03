Grande Fratello | clamorosa gaffe della regia durante la nomination di Perla Vatiero | le reazioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 12 marzo 2024)leha potuto fare la sua votazione nel confessionale delgrazie al piramidale pescato, ma l’audio era acceso con la casa così che gli altri concorrenti hanno potuto sentire chiaramente tutto ciò che ha detto. E quindi è come se avesse fatto unapalese, con chi ha votato che ha scoperto tutto, non senza delusione. E ciò è solo l’ultimo degi errori fatti dalla produzione del reality Mediaset. Ilfarà mea culpa per questo sbaglio?: ladile...