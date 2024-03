“Grande Fratello” | chi è la seconda finalista | l’annuncio a sorpresa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 12 marzo 2024) News Tv. Durante la puntata di ieri, lunedì 11 marzo 2024, Alfonso Signorini ha svelato chi è ladi questa edizione del. La concorrente non si aspettava tutto questo sostegno dal pubblico e dopo tanti mesi nella casa, al momento del verdetto è scoppiata in lacrime.le è stato dato da una persona da lei cara e questo ha reso l’emozione di essere arrivata in finale ancora più. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, scoppia la lite nel confessionale Leggi anche: “”, Alessio già in rottura con Anita: cosa succede Chi è finito in nomination ieri Durante la prossima puntata, uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia, ...