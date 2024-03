“Grande Fratello” | Alesso insulta Beatrice e Simona durante la pubblicità | cos’è successo

(Di martedì 12 marzo 2024) News Tv, L’ultima diretta del reality show “” è andata in onda ieri sera su Canale 5 lasciando l’amaro in bocca.la serata due delle concorrenti,Luzzi eTagli, sono finite nel mirino di un altro gieffino che le ha attaccate brutalmente. Ecco cosa è. Leggi anche: “”, chi è la seconda finalista: l’annuncio a sorpresa Leggi anche: “”, scoppia la lite nel confessionale “”,non si risparmia su Anita Nella prima parte della diretta di ieri, il conduttore del “” ha mandato in onda uno spezzone preso dal ...

Ieri sera, durante la quarantatreesima puntata del Grande Fratello , Alessio Falsone è stato nuovamente al centro delle polemiche per via del gesto del piede sbattuto fatto con Sergio D’Ottavi in ... (isaechia)

Una puntata scoppiettante quella an data in onda ieri sera, 11 marzo, al Grande Fratello . Innanzitutto è stata conclamata la seconda finalista, ovvero Rosy Chin, che è riuscita ad ottenere il 53% dei ... (thesocialpost)

Rosy Chin è la seconda finalista del Grande Fratello: il mistero (svelato) della data della finale: Chi è Rosy Chin, seconda finalista del Grande Fratello: il Televoto ha scelto lei. Ecco come è andata e quando sarà la finale: è ufficiale.style.corriere

Grecia Colmenares "saccheggia" la Casa in diretta. Beatrice Luzzi: «Un briciolo di eleganza»: Si avvicina sempre di più la finale del Grande Fratello, prevista per il 4 aprile. Mai così lunga come questa edizione, tanto da far trascorrere ai coinquilini veterani che hanno ...leggo

GF notte: Alessio infuriato con Perla, Giuseppe in crisi per Beatrice: Dopo la puntata c'è stato un forte scontro tra Alessio e Perla. Nel frattempo Giuseppe, forse per paura di uscire, si apre su Beatrice.gossipetv