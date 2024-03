(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Vorremmo che la cifra di questofossero concretezza e”. Così la premier, Giorgia, a Trento per la cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra ile la Provincia autonoma di Trento. L'articolo CalcioWeb.

AGI - Un miliardo di investimenti sull' Intelligenza artificiale per la quale deve esistere "una via italiana allo sviluppo". È quanto affermato dalla premier Giorgia Meloni in un video-messaggio al ... (agi)

IA, Meloni: può e deve esistere una via italiana a suo sviluppo: Come sarà l’Ia sovranista di Meloni e Butti Considerazioni a margine dell'intervista di Butti rilasciata a Repubblica e del grande evento organizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ...informazione

Governo: Meloni, 'concretezza e velocità nostra cifra': Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Vorremmo che la cifra di questo Governo fossero concretezza e velocità". Così la premier, Giorgia Meloni, a Trento per la cerimonia di firma dell'Accordo per lo sviluppo e ...affaritaliani

Governo - Meloni: "Un miliardo di euro di investimenti sull''IA, in arrivo una norma italiana": "Il Governo sta predisponendo un provvedimento di legge che ha come obiettivo quello di stabilire alcuni principi, determinare le regole complementari a quelle del regolamento europeo che è in via di ...napolimagazine