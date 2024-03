Governo | Calenda | ' io dentro? Gioco di società che dura da 30 anni e che ha rotto'

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Io entro nelMeloni? E' undi, da 30. Se c'è una ragione per cui faccio politica è che questomi ha propriole balle. E intanto non si riesce a fare un piano industriale o a lavorare sui salari". Lo ha detto Carloa Rtl 102.5.

Sondaggi politici, male M5s e Meloni: crescono Pd e Calenda, ok Salvini: L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in calo Meloni e il M5s, male anche +Europa e la sinistra mentre si migliorano Salvini, Calenda e il Pd con Forza Italia stabile.money

Todde in Abruzzo non è servita: D. Il voto delle periferie non è servito in Sardegnaitaliaoggi

La rivincita del centrodestra: In consiglio regionale siederanno 18 esponenti del centrodestra (9 FdI tra cui il presidente, 4 Fi, 3 civici, 2 Lega), 13 del centrosinistra (6 Pd, 2 M5s, 2 civici, 1 Azione, 1 Verdi-Sinistra, più il ...italiaoggi