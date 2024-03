Governo | Calenda | ‘io dentro? Gioco di società che dura da 30 anni e che ha rotto’

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Io entro nelMeloni? E’ undi, da 30. Se c’è una ragione per cui faccio politica è che questomi ha proprio rotto le balle. E intanto non si riesce a fare un piano industriale o a lavorare sui salari”. Lo ha detto Carloa Rtl 102.5. L'articolo CalcioWeb.

Elezioni in Abruzzo, Europee, tenuta del governo, campo largo. Che cosa accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Luigi Bisignani, profondo conoscitore ... (affaritaliani)

Europee: Calenda, 'tutti i leader si candideranno, come il televoto per Sanremo': Roma, 12 mar (Adnkronos) - Alle europee "alla fine la mia sensazione è che tranne Salvini si candideranno tutti. Certo è che c'è un fatto strano, non si capisce perché dovrebbero darmi un voto se ...affaritaliani

Abruzzo: Calenda, ‘positivo che siano andati bene Pd e FI’: Roma, 12 mar (Adnkronos) – In Abruzzo “è positivo che siano andati bene Pd e Forza Italia, forze non ideologiche, pragmatiche. Questo Paese deve essere governato da una grande coalizione e non da un ...ilsannioquotidiano