Google Pixel 8 Pro | offerta Unieuro per lo smartphone del futuro

Incredible new deal slashes up to $510 off the Pixel 7 Pro's original price: If you hurry, you can save a whopping $500 on a 256GB Google Pixel 7 Pro or an... even more whopping $510 on a 512 gig variant in brand-new condition.phonearena

A major Google Pixel 9 display upgrade may have just leaked: At some point later this year we should be treated to the arrival of the flagship Google Pixel 9, and one of the key upgrades over the Pixel 8 might be in the display department, if a new leak is to ...techradar

Google Pixel 8 e 8 Pro: la beta 2 del QPR3 di Android 14 abilita l'uscita video: Con l'ultima beta di Android 14, Google ha deciso finalmente di abilitare l'uscita video su Pixel 8 e Pixel 8 Pro consentendo agli utenti di collegare facilmente lo smartphone ad un monitor esterno tr ...hdblog