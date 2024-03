Google Messaggi rende le chat colorate

novità per Gboard e Google Messaggi a partire dalle beta: in arrivo la correzione del testo selezionato e una scorciatoia per le reazioni. L'articolo Gboard e Google Messaggi anticipano un paio di ... (tuttoandroid)

Google ha pubblicato un post sul proprio blog ufficiale per annuncia re nuove funzionalità già in distribuzione, o di prossima distribuzione, per l'ecosistema Android : L'articolo Google integra ... (tuttoandroid)

Chiamate e Messaggi spam, non dovrai più soffrire: finalmente la soluzione definitiva: Addio alle chiamate e ai Messaggi spam: risolvi in questo modo Per dire addio alle chiamate spam non dovrai fare altro che andare sull’app delle chiamate sul tuo telefono per chiunque dispone del ...pianetacellulare

È questa la grande novità di Android 15 Google punta al satellitare: Google potrebbe implementare un servizio di Messaggistica satellitare su Android 15: è questo quanto emerge dall'ultima beta di Android 14.tech.everyeye

Truffa via mail, attenti ai Messaggi vocali che nascondono virus: l’ultima frontiera degli hacker: L’email inizia con un oggetto che contiene un numero di telefono, che se cercato su Google si scopre non essere legittimo. Se si prosegue, il testo sembra provenire – ma non è così – da un reale ...blitzquotidiano