GOLF Vitali e Capparotto sono senza rivali Bene Lomascolo

(Di martedì 12 marzo 2024) Fine settimana intenso quello vissuto ai circoli dibolognesi. A Bologna sabato i giocatoriscesi in campo a coppie nel Prato VerdeTrophy. Gianlucae Federicohanno vinto con 73 colpi. Nella categoria netta Emanuele Scalambra e Davide Struchel (46) hanno preceduto Matteo Fiori con Gianmarco Gregori (43) mentre Marco Malaguti e Mauro Cavallini (39) hanno completato il podio. Miglior coppia lady Francesca Fiori e Grazia Collina (34), coppia mista Gianni Pallotti e Monica Landoni (35), senior Stefano Beltrami e Maurizio Livesi (39). Il giorno seguente i soci del circolo di Monte San Pietro siuniti nel ricordo di Giancarlo Giusti, nella gara a squadre sulla distanza di nove buche a lui dedicata. Brando Fiori, Riccardo Cuomo, Riccardo ...

