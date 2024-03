Golf | Scheffler per scrivere la storia al The Players Prova a lasciare il segno Francesco Molinari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) Il PGA Tour si appresta a vivere una delle settimane più attese, entusiasmanti e importanti dell’anno. Lo storico TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida) riapre le porte e ospita il TheChampionship 2024, torneo che quest’anno festeggia il suo 50esimo anniversario. Un evento che con il passare degli anni si è maritato il titolo di quinto Major dell’anno, su un campo letteralmente fantasmagorico che regala sempre uno spettacolo incredibile. Quest’anno c’è un uomo che può fare la. Si tratta del n.1 dell’OWGR, Scottie Schffler, che può diventare il primoista nellaa vincere back to back al TPC Sawgrass. Il nativo del New Jersey viene da una settimana spaventosa, e con un ultimo giro in cui ha asfaltato la concorrenza si è preso il secondo successo in tre anni all’Arnold Palmer Invitational. ...