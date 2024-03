Gloria 2 si farà? Le parole di Fausto Brizzi e Sabrina Ferilli sul futuro della serie

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 12 marzo 2024) Lo scorso 27 febbraio si è conclusa, lache ha segnato il ritorno dialla serialità targata Rai. Per la regia di, la fiction è andata in onda nel corso di tre prime serate, riscuotendo un buon successo di pubblico: ma ci sarà una seconda stagione. Annunciata già nel corso dell’evento di presentazione dei palinsesti televisivi,ha fatto il suo debutto su Rai Uno lo scorso lunedì 19 febbraio. Come si è detto, la miniha segnato il ritorno dial mondoserialità televisiva targata Rai dopo circa dieci anni dall’ultima esperienza. Nei panni di una diva del cinema italiano sul “viale del tramonto” che prova a rilanciare la sua ...