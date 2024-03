Glocal Film Festival 2024 sulle Origini | un volo universale si spicca solo con salde radici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) “Vieni avanti, creativo” era il titolo di una mia rubrica per La Stampa, che tradiva uno spirito eclettico e tentava di praticare un po’ di autoironia, anche nei confronti di chi frequenta il mondo dei “comunicatori” e dei “creativi”. Compito improbo, lo so. Comunque continuo a bazzicare l’ambiente e me stesso (a volte malvolentieri), anche se non mancano appuntamenti nei quali sento scorrere più energia: uno di questi è ildi Torino, grazie al Presidente di Piemonte Movie Alessandro Gaido e alla fresca Direttrice artistica Alice Filippi e (last but not least) ai tanti giovani che collaborano, partecipano e cercano una strada per farsi ascoltare e trasmettere valori che non sianoquelli bollati, tanto in voga di questi tempi. Il tema di quest’anno del...