Gli uomini inglesi sono in piena crisi della mascolinità

(Di martedì 12 marzo 2024)autodistruttivi, perché si imbarcano più a cuor leggero in comportamenti potenzialmente dannosi come bere, fumare o drogarsi.frustrati, perché su internet vengono bombardati da modelli fisici ideali cui non riescono ad adeguarsi.vergognosi, perché non parlano delle proprie emozioni e negano ogni questione anche solo vagamente connessa alla salute mentale.ignoranti, perché abbandonano gli studi in anticipo rispetto alle coetanee. Quindi, in prospettiva, saranno anche più poveri, perché avranno sempre meno qualifiche necessarie ad ambire a ruoli apicali. In compenso,vivi ancora per poco: sia perché la loro aspettativa di vita media sta precipitando, sia perché la percentuale di suicidi fra i quarantacinque e i sessant’anni sta aumentando in modo preoccupante. ...