Gli stipendi in ritardo C’è una schiarita

(Di martedì 12 marzo 2024) Il consorzio Melavì ha pagato glidi gennaio ed ora si appresta a pagare anche quelli di febbraio, con un leggero. Si sta pian piano normalizzando la questione retribuzioni in casa d Melavì che, negli ultimi mesi del 2023, aveva avuto qualche problema di liquidità dovuti, parrebbe, all’accavallarsi di alcune scadenze di pagamenti pregressi e, in particolar modo, ad una situazione pregressa debitoria che si trascina ormai da tanti anni. Il classico problema di cassa che per fortuna si è praticamente risolto. Pagati quindi ingli emolumenti di ottobre e di novembre, i lavoratori si sono rivolti ai sindacati che, dopo un incontro, sono stati rassicurati dai vertici della Melavì che hanno rassicurato sulla situazione dell’azienda. Un’azienda piuttosto solida che sta lavorando bene sui mercati e che ha un’attività ...