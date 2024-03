Gli Houthi sferrano un attacco | nave portacontainer bersagliata dai missili

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) La crisi del Mar Rosso si somma a un Medio Oriente già in ebollizione. Nei giorni scorsi, nuove minacce sono arrivate dagliall'Italia. Dopo l'operazione svolta dal cacciatorpediniere Caio Duilio, che ha abbattuto un drone dei guerriglieri yemeniti, in un'intervista all'Adnkronos, il vice capo dell'Autorità per i media degli Ansar Allah, ha avvertito la nostra penisola, secondo lui esposta a rischi poiché si è "messa a protezione delle navi israeliane e americane". Le milizie filoiraniane non si sono arrestate e, anzi, hanno sferrato uncontro laPinocchio, in navigazione sulle acque del Mar Rosso. Lo ha annunciato l'agenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto). La Pinocchio, battente bandiera liberiana e operata da una società di Singapore, è stata ...