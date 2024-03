“Gli ha comprato casa” Il commovente gesto di Antonella Viola | li ha visti e ha deciso di aiutarli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Asma e Nadir sono una coppia, residente a Curtarolo, che fino a novembre scorso viveva in un appartamento, in città, gestito da una cooperativa, ma sono stati costretti ad abbandonarlo perché il loro reddito è troppo alto. Ci abitavano dalla fine del 2021, anno in cui sono arrivati a Lampedusa dalla Tunisia, a bordo di un barcone. Un viaggio, pagato 1700 euro, affrontato con la speranza di trovare in Italia un lavoro ed unaper mettere la loro famiglia al sicuro. Con l’aiuto del Comune di Curtarolo erano riusciti a trovare un hotel a Limena a 70 euro a notte. Ben 2.100 euro al mese, molto più dello stipendio del muratore. Asma e Nadir erano, dunque costretti da settimana a dormire in auto avevano infatti raccontato di avere fatto il giro delle agenzie immobiliari di tutta la provincia, senza, però, riuscire a trovare qualcuno disposto ad affittare loro un ...